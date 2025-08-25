Nutricionista explica: jejum longo ajuda ganhar massa muscular?

© <p>Shutterstock</p>

Nos últimos anos, o jejum intermitente virou tendência entre pessoas que buscam emagrecer, “desintoxicar” o corpo ou até ganhar massa muscular. Mas afinal, passar muitas horas sem se alimentar realmente ajuda na hipertrofia? A resposta exige mais cautela do que promessas de resultados rápidos.

De acordo com a nutricionista e coordenadora do curso na Faculdade Anhanguera, Camila Junqueira, embora o jejum possa ter algumas aplicações clínicas e controladas, ele não é a estratégia mais indicada para quem busca aumentar a massa magra, especialmente sem acompanhamento profissional. “Ganhar músculos exige estímulo frequente com treino e oferta adequada de proteínas e energia ao longo do dia. Fazer longos períodos de jejum pode comprometer justamente essa oferta de nutrientes essenciais para a recuperação e crescimento muscular”, explica.

Segundo a especialista, durante o jejum prolongado o corpo tende a usar reservas de energia, como o glicogênio muscular, e pode recorrer até à quebra de tecido muscular em casos extremos. “Se não houver planejamento, a pessoa corre o risco de entrar em catabolismo, o que é o oposto do ganho de massa”, alerta Camila.

Além disso, estudos apontam que jejuar por muitas horas seguidas, especialmente sem treino adequado ou dieta ajustada, pode comprometer o desempenho físico, causar fadiga, irritabilidade e até alterações hormonais. “A prática pode ser ainda mais prejudicial para pessoas com metabolismo acelerado, adolescentes em fase de crescimento, mulheres com distúrbios menstruais e indivíduos com histórico de transtornos alimentares”, explica a nutricionista.

Isso não significa, no entanto, que o jejum deva ser descartado por completo. Camila ressalta que, quando bem orientado, o jejum pode trazer benefícios para determinados perfis metabólicos, como no controle da resistência à insulina ou em estratégias para reduzir percentual de gordura. “O segredo está na individualização. O que funciona para um corpo pode não funcionar para outro. Nutrição e treino precisam andar juntos, com metas claras e seguras. O ideal é nunca seguir dietas da moda sem orientação”, completa a docente.

Por fim, a especialista aponta que para quem busca hipertrofia muscular, o mais recomendado é apostar em uma alimentação balanceada, fracionada ao longo do dia, com ingestão adequada de calorias, proteínas e micronutrientes, além, claro, de treinos de força bem estruturados e descanso de qualidade.