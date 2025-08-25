Parasita comedor de carne e mortal é detectado em pessoa nos EUA pela primeira vez

© <p>Reuters</p>

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS- Department of Health and Human Services) dos Estados Unidos relatou em 24 de agosto o primeiro caso humano de mosca de miíases (Cochliomyia hominivorax), um parasita carnívoro ligado a surtos em outros países. O porta-voz do HHS, Andrew G. Nixon, disse que o caso envolveu um paciente de Maryland que havia retornado recentemente de El Salvador.

A Cochliomyia hominivorax é uma mosca parasita que se alimenta de tecido vivo de gado e outros animais de sangue quente. O parasita foi responsável por um surto que começou a se espalhar para o norte a partir da América Central e a partir do sul do México no final de 2024, levantando preocupações sobre seu potencial de atingir os Estados Unidos.

Este caso destaca os riscos mais amplos representados por doenças parasitárias. Embora relativamente incomuns em algumas partes do mundo, em outras regiões elas podem ser absolutamente devastadoras. Transmitidas às pessoas por meio de parasitas encontrados em alimentos, água, solo ou picadas de insetos contaminados, é importante observar que nem todas as doenças parasitárias são causadas por saneamento básico precário ou pobreza. Na verdade, qualquer pessoa pode ser exposta a parasitas.

