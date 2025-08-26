Café e vinho escurecem os dentes? Dentista explica como evitar manchas e

© iStock

Café e vinho são bebidas amplamente apreciadas por grande parte da população e, em muitos casos, fazem parte da rotina diária. No entanto, o consumo frequente, principalmente em grande quantidade, pode trazer impactos significativos para a saúde bucal, exigindo atenção e cuidados específicos.

Segundo Juliana Machado, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, tanto o café quanto o vinho possuem substâncias que favorecem o aparecimento de manchas nos dentes e contribuem para o desgaste do esmalte dental. São bebidas que contêm pigmentos fortes e acidez. O que pode causar desmineralização do esmalte dos dentes, tornando vulnerável.

No caso do vinho, especialmente o tinto, é amplamente conhecido por causar manchas nos dentes devido à presença de pigmentos escuros. Já o vinho branco, embora menos pigmentado, também pode favorecer esse efeito ao deixar os dentes mais vulneráveis a outros pigmentos por tornar o esmalte poroso devido ao pH ácido. Ambos os tipos apresentam alta acidez, o que contribui para a biocorrosão do esmalte dental, deixando os dentes mais sensíveis e enfraquecidos.

A saliva desempenha um papel fundamental na proteção da saúde bucal, ajudando a neutralizar os ácidos e a controlar a proliferação de bactérias. Quando há redução na produção salivar, como ocorre com o consumo frequente de bebidas alcoólicas, aumentam significativamente os riscos de mau hálito, cáries e infecções.

Para mitigar esses efeitos, alternar o consumo de café e vinho com água diminui a aderência das substâncias aos dentes, reduz a acidez da boca e danos ao esmalte dental e mucosa oral. Além disso, é essencial manter higiene bucal adequada, escovando os dentes pelo menos três vezes ao dia (após as refeições principais), utilizar fio dental e evitar dieta rica em carboidrato e açúcar. O uso de enxaguante bucal com flúor auxilia na remineralização do esmalte.

Consultas periódicas são fundamentais para identificar qualquer sinal precoce de alteração na saúde bucal, mesmo com o consumo dessas bebidas no dia a dia.