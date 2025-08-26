Brasil se destaca entre países com mais vegetarianos

© <p>Getty Images</p>

26/08/2025 17:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

O movimento plant-based vem crescendo há muitos anos, com muitas pessoas optando por uma dieta vegetariana por razões éticas, culturais, religiosas, ambientais e de saúde.

Alguns países são historicamente mais favoráveis ​​ao vegetarianismo devido a tradições profundamente enraizadas. No entanto, muitos países onde as alimentações eram tradicionalmente ricas em carne estão agora migrando para o vegetarianismo, e as nações que lideram a lista irão surpreendê-lo, inclusive o Brasil, que se destaca neste ranking.

