Notícias ao Minuto
Procurar

Brasil se destaca entre países com mais vegetarianos

Os pioneiros da alimentação baseada em vegetais são surpreendentes

Anterior Seguinte
Galeria

31 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
26/08/2025 17:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Alimentação

O movimento plant-based vem crescendo há muitos anos, com muitas pessoas optando por uma dieta vegetariana por razões éticas, culturais, religiosas, ambientais e de saúde.

Alguns países são historicamente mais favoráveis ​​ao vegetarianismo devido a tradições profundamente enraizadas. No entanto, muitos países onde as alimentações eram tradicionalmente ricas em carne estão agora migrando para o vegetarianismo, e as nações que lideram a lista irão surpreendê-lo, inclusive o Brasil, que se destaca neste ranking.

Intrigado? Clique para descobrir onde estão todos os vegetarianos.

Partilhe a notícia

Recomendados para você