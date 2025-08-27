Onze hábitos estranhos que os cães têm (mas que são normais)

© Shutterstock

Pode achar que por vezes o seu cão tem um comportamento estranho, ou por vezes até divertido. Contudo, para animais, acaba sendo algo normal e habitual. São tudo ações que podem ter uma explicação.

O site 'Petsradar' falou com a veterinária Joanna Woodnutt para entender alguns dos hábitos estranhos que acabam sendo normais e habituais entre os animais. Saiba tudo.

1- Cheirar a parte de trás de outros cães

"É muito parecido com um aperto de mão, é um cumprimento simples. Os cães costumam cheirar a parte de trás uns dos outros como forma de interagir socialmente e recolher informações uns dos outros."

2- Lamber as próprias partes íntimas

"Os cães parecem gostar de lamber as partes íntimas em público, por mais indelicado que pareça. Há uma série de razões pelas quais podem fazer isso, incluindo a sua própria higiene."

3- Perseguir o próprio rabo

"Muitos cães perseguem o rabo, seja por energia e excitação ou por razões mais preocupantes. Pode ser apenas brincalhão e explorar o próprio corpo. No entanto, pode ser por que a está tentar lidar com a dor, irritação, parasitas ou picadas de insetos."

4- Cavar buracos

"Cavar é uma atividade muito natural para cães. Pode remeter à necessidade de seus antepassados de esconder comida ou cavar à procura de pequenas presas."

5- Dar um 'coice' depois de fazer o 'número dois'

"Pode pensar que estão tentando esconder as fezes, mas a realidade tem um motivo bem menos organizado. Esse comportamento costuma ser uma forma de espalhar o cheiro e deixar a sua marca."

6- Dar uma volta antes de se deitarem

"Ao contrário de outros comportamentos, não apresenta sinais de alerta, mas remonta às suas raízes como cães selvagens."

7- Espasmos durante o sono

"Esses movimentos involuntários dão a impressão de que o cão está sonhando e perseguindo alguém durante o sono, principalmente quando é acompanhado de outro tipo de sons."

8- Uivar

"Uivar é coisa de lobo? Infelizmente para aqueles com baixa tolerância a ruídos, uivar é comum em cães domésticos, embora existam certas raças que têm mais probabilidade de o fazer."

9- Esconder os brinquedos

"É simplesmente um hábito inato de acúmulo que se aproveita da sua estratégia de sobrevivência. Pode ser um sinal de stress ou de que o cão quer manter as suas coisas longe de outros animais que tenha em casa."

10- Pedir carinho na barriga

"Alguns cães adoram ficar de costas para receber cócegas na barriga. Patas no ar e rabo abanando, essa posição demonstra total confiança, pois estão totalmente vulneráveis."

11- Perseguir sombras

"Se já viu seu cão saltar na grama ou na areia em um dia de verão, sem nada à vista, é provável que esteja perseguindo a sombra. A visão canina é programada para detectar movimentos, o que desencadeia o seu instinto de caça."