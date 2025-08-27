Tendência? Os benefícios de NÃO usar sutiã

© <p>Getty Images</p>

O look sem sutiã é uma grande tendência na moda e no feminismo e voltou com tudo em 2020, especialmente por causa da quarentena. Por sinal, não usar a peça tem tudo a ver com escolha pessoal. Todos nós amamos tirar uma lingerie desconfortável depois de um longo dia, mas isso não significa que ficar sem usá-la funcione para nós em todos os momentos. Aliás, muitas mulheres não têm coragem de sair de casa sem sutiã por vergonha ou mesmo receio de transmitir uma ideia equivocada de julgamento ou assédio. É também para libertá-las desses preconceitos da sociedade, relacionados à sexualização do corpo feminino, que elaboramos essa galeria.

Na galeria, confira os benefícios de não usar sutiã e mitos que desencorajam as mulheres de se libertarem da peça!