Médica revela petisco que o vai ajudar a adormecer sem dificuldade

Mudanças na rotina, trabalho, trânsito, cuidados com o lar nos fazem ir domrir mais tarde. O importante é também focar em repor o sono.

A melatonina é um suplemento popular que facilita essa transição, pois ajuda a regular o relógio biológico do corpo e a sinalizar quando é hora de relaxar. No entanto, para quem procura uma solução mais natural - sem efeitos colaterais, como sonolência ou dores de cabeça - pode obter resultados semelhantes adicionando um alimento simples à sua dieta diária.

A médica de família Regine Josie, citada pelo Best Life, revela que existe um snack que funciona como uma excelente alternativa ao uso de melatonina de venda livre ou outros auxiliares de sono: sementes de abóbora.

A especialista observa que são ricas em magnésio, triptofano e zinco, os quais podem ajudar no relaxamento e ajudar a adormecer mais rápido.

"O magnésio está lá para acalmar o sistema nervoso, relaxar os músculos e ajudar a regular a melatonina que já tem no organismo”, disse Josie em uma publicação recente no TikTok.

"Depois, tem o aminoácido triptofano, que é como um precursor da serotonina, que então é convertida em melatonina. Tem ainda o zinco, que ajuda o triptofano a converter-se em serotonina, que então se converte em melatonina e ajuda ainda mais a promover o sono."

Josie observa que, para obter os melhores resultados, deve consumir um pequeno punhado de sementes de abóbora - cerca de 30 gramas - cerca de uma a duas horas antes de dormir. Ela acrescenta que servir as sementes estrategicamente pode ajudar o triptofano a atravessar a barreira hematoencefálica.

"Polvilhe um pouco das sementes de abóbora na fruta ou alguns carboidratos... Isso vai ajudá-lo a ter sono", afirma.

Sementes de abóbora também podem reduzir a ansiedade

Os mesmos nutrientes presentes nas sementes de abóbora que o ajudam a relaxar na hora de dormir também podem acalmar sua ansiedade durante o dia.

"Se estiver atravessando um período extremamente stressante, é seguro dizer que os seus níveis de magnésio estão baixos ou estarão baixos porque o stress realmente esgota o nosso magnésio", disse anteriormente à Best Life Maggie Michalczyk, nutricionista registrada e consultora de bem-estar da New Chapter.

"Muitos de nós não consumimos magnésio suficiente, então adicionar um suplemento à rotina é uma ótima maneira de o fazer. O magnésio é necessário para cada célula do nosso corpo", observou Michalczyk, acrescentando que também é "muito bom para aliviar o stress, descansar e recuperar".

Um estudo de 2014 observou que aqueles que consumiram um alto nível de triptofano de sementes de abóbora também apresentaram ansiedade "significativamente menor" quando comparados àqueles com uma dieta com baixo teor de triptofano.

Além de conter zinco, triptofano e magnésio, também irá aumentar a sua ingestão de fibras, gorduras saudáveis, ômega-3 e proteínas, sem mencionar as vitaminas A, C e E. Só não se esqueça de evitar produtos processados ​​com adição de açúcar, que podem prejudicar o seu sono e a sua saúde.