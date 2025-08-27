Comida queimada faz realmente mal à saúde?

© <p>Getty Images</p>

A noção de que comida queimada faz mal é familiar à maioria das pessoas. Apesar de não ter um gosto bom, você provavelmente já ouviu falar que alimentos que passaram do ponto de cozimento podem ter repercussões na saúde. O risco mais citado associado ao consumo de comida queimada é o de causar câncer. Mas, atualmente, mais pesquisas são necessárias para provar se isso é verdade. No entanto, os cientistas têm certeza de que iguarias tostadas são realmente prejudiciais ao corpo humano por outros motivos.

Curioso? Confira esta galeria para ler o que eles têm a dizer sobre o assunto.