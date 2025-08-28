Como fazer o perfume durar mais na pele e cuidados com a esfoliação

© Shutterstock

Poucas horas depois de aplicar o perfume, você já não sente mais o cheiro inicial? Isso pode indicar que está cometendo alguns erros, mesmo usando um produto de qualidade. Existem truques simples que ajudam a prolongar a fragrância por quase todo o dia.

A pele interage melhor com o perfume em pontos estratégicos, e certos hábitos comuns podem reduzir a fixação, como esfregar logo após borrifar. Veja as dicas reunidas pelo site Lifestyle Asia para manter o aroma por mais tempo.

Aplique nos pontos certos

Regiões como pulsos, atrás das orelhas, nuca e parte interna dos cotovelos ajudam a difundir melhor a fragrância, já que são áreas que emanam calor.

Não esfregue

Um erro bastante comum é esfregar os pulsos depois de aplicar o perfume. Esse hábito danifica as moléculas e altera o aroma. O ideal é deixar secar naturalmente.

Use óleos como base

Aplicar um óleo hidratante antes do perfume cria uma camada protetora que reduz a evaporação e aumenta a durabilidade do cheiro.

Guarde corretamente

Perfumes devem ser mantidos em locais frescos e escuros. Luz direta e calor podem comprometer a qualidade e alterar a fragrância ao longo do tempo.

------------------------------------------------------------------------------------------

É seguro esfoliar a pele todos os dias?

A esfoliação pode trazer benefícios, mas não deve ser feita de forma excessiva. Segundo o site HealthDigest, quem tem pele oleosa e tendência à acne pode esfoliar diariamente, já que a pele se regenera mais rápido e a prática ajuda a evitar poros obstruídos.

Por outro lado, para peles normais, secas, sensíveis ou mais envelhecidas, a esfoliação diária pode ser agressiva. O ideal é respeitar os sinais da pele e equilibrar a frequência.

De acordo com o site Rose Inc., peles secas devem ser esfoliadas apenas uma ou duas vezes por semana. Já peles normais ou mistas podem se beneficiar de uma rotina em dias alternados. Sensibilidade, irritação ou vermelhidão são sinais de excesso.

O mais importante é ajustar a prática às necessidades individuais da pele e sempre combinar a esfoliação com hidratação adequada.