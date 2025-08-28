Consumo de cafeína pode enfraquecer efeito de antibióticos, diz estudo

Um novo estudo mostra que a cafeína pode atrapalhar a eficácia de alguns antibióticos contra a bactéria Escherichia coli. A pesquisa, conduzida por uma equipe internacional, avaliou 94 substâncias químicas e descobriu que a cafeína reduz a absorção de medicamentos como a ciprofloxacina.
Segundo os pesquisadores, uma simples xícara de café pode diminuir os efeitos de certos tratamentos com antibióticos. O estudo analisou como diferentes substâncias alteram os mecanismos que controlam o que entra e sai das células bacterianas. Aproximadamente um terço delas afetou a atividade genética ligada a esse processo, mas a cafeína foi a que mais se destacou, limitando a absorção de alguns antibióticos pela E. coli.
“O café desencadeia uma cascata de eventos que começa com o regulador genético Rob e resulta em mudanças em várias proteínas de transporte da bactéria, o que reduz a absorção de antibióticos como a ciprofloxacina”, explicou a engenheira biológica Ana Rita Brochado, da Universidade de Tübingen, na Alemanha.
A descoberta faz parte de estudos sobre resistência de baixo nível a antibióticos não a forma clássica de resistência, mas alterações sutis no funcionamento dos genes que ajudam bactérias a sobreviverem em ambientes hostis.
Os testes mostraram ainda que esse efeito não ocorreu na Salmonella enterica, uma bactéria próxima da E. coli, indicando que a influência da cafeína pode variar de acordo com o micro-organismo.
Os cientistas ressaltam que os experimentos foram feitos em laboratório e não está claro se o consumo normal de café em humanos teria impacto perceptível no tratamento com antibióticos. Esse será o foco de novas pesquisas.