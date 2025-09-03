Países com a melhor (e pior) saúde oral do mundo

© Getty Images

Muitos dentistas argumentam que a origem de todas as doenças começa na boca, o que torna os cuidados bucais um assunto sério. Para problemas dentários, assim como para outras questões de saúde, o segredo é a prevenção. Portanto, não é surpresa saber que países equipados com fortes sistemas de saúde pública parecem se sair melhor em termos de saúde oral. Há quase um século, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) monitora quais nações têm melhor classificação.

Será que o Brasil está no ranking dos melhores ou piores? Clique para saber mais.