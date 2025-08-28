Será que conhece alguém da lista de signos mais mentirosos do zodíaco?

© Shutterstock

São mestres em enganar, inventar histórias ou distorcer fatos. É preciso ter cuidado com o que dizem, porque muitas vezes a verdade passa longe. Antes de acreditar, convém checar as informações com atenção — principalmente quando se trata destes quatro signos do zodíaco.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Normalmente dizem a verdade, mas quando decidem mentir, é quase impossível descobrir. O motivo geralmente é nobre: proteger pessoas queridas. As mentiras de Escorpião costumam ter a ver com evitar sofrimento de quem amam.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Vaidosos e cheios de necessidade de destaque, os leoninos podem inventar histórias para impressionar. Quando criam uma mentira, defendem-na com tanta firmeza que, em muitos casos, passam a acreditar nela.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Com sua habilidade de ver os dois lados das situações e sua natureza mutável, mentir não exige esforço para Gêmeos. São persuasivos e criativos, o que os torna ótimos em confundir e convencer os outros.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Por transmitirem uma imagem delicada e bondosa, dificilmente alguém desconfia de suas mentiras. São intensos e emotivos, e às vezes usam essa percepção para manipular ou distorcer a verdade sem serem pegos.



O que esses signos “mentirosos” devem fazer até o fim de 2025

Segundo o jornal Metro, mesmo quem tem fama de enganar pode aproveitar boas oportunidades com pequenas atitudes.

Gêmeos (21/5 a 21/6): momento de relaxar e deixar o estresse de lado. Desacelere, celebre o que já conquistou e evite sobrecargas.

Leão (22/7 a 22/8): como regidos pelo Sol, este é o período de brilhar ainda mais. Aproveite a energia para fortalecer sua confiança.

Peixes (20/2 a 20/3): hora de colher os frutos do que foi plantado. Valorize suas vitórias e compartilhe com quem ama.

Escorpião (23/10 a 21/11): o romance será essencial. Se está solteiro, fique atento a encontros especiais, principalmente com signos de Água.

Leia Também: Os quatro signos do zodíaco que ninguém suporta. Está na lista?