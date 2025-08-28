Receita de granola caseira: fácil, saudável e pronta em apenas 1 hora

© Shutterstock

Se você é fã de granola, mas sempre recorreu às versões industrializadas do mercado, talvez seja hora de experimentar uma receita caseira, prática e muito mais saudável. Preparar sua própria granola em casa permite escolher os ingredientes, controlar o nível de açúcar e criar combinações personalizadas de sabores — além de ser mais econômica e nutritiva. A receita compartilhada por Francesca Zani, citada pelo site Delish, é simples, deliciosa e fica pronta em cerca de uma hora. Combinando o equilíbrio perfeito entre doce e salgado, crocante e macio, ela pode ser servida no café da manhã, como lanche rápido ou até mesmo como sobremesa.



Ingredientes:

2 1/3 xícaras (200 g) de aveia tradicional

2/3 de xícara (40 g) de flocos de coco sem açúcar

1/3 de xícara (40 g) de nozes-pecã cruas picadas

1/3 de xícara (40 g) de nozes picadas

1/4 de xícara (55 g) de açúcar mascavo claro

1/4 de xícara de azeite extravirgem

1/4 de xícara de xarope de bordo (ou mel)

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

1/4 colher de chá de canela em pó

1/4 de xícara (30 g) de damascos secos picados

1/4 de xícara (40 g) de uvas-passas

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 150 °C e forre uma assadeira grande com papel-manteiga.

Em uma tigela, misture aveia, coco, nozes, açúcar mascavo, azeite, xarope, sal, baunilha e canela. Espalhe na assadeira formando um retângulo de aproximadamente 28 x 23 cm.

Asse por 15 minutos, retire do forno e mexa a mistura. Compacte novamente e volte ao forno por cerca de 30 minutos, até dourar levemente. Mexa em intervalos curtos, se necessário, para evitar que queime nas bordas. Deixe esfriar por 10 minutos.

Quebre em pedaços menores, adicione damascos e passas e deixe esfriar completamente.

Guarde em pote hermético, em temperatura ambiente, por até 2 semanas.

Dicas:

O forno baixo (150 °C) é essencial para caramelizar e garantir crocância sem queimar.

A granola só atinge a textura crocante depois de esfriar.

Retire completamente a assadeira do forno para checar a cor: o tom dourado é o ponto certo.