Não acreditam em Deus: os países mais ateus do mundo

O ateísmo, a crença de que Deus não existe, tem aumentado globalmente. Mas o que isso significa para diferentes culturas e sociedades? Será que é simplesmente uma rejeição da religião ou algo mais complexo?

Estudos recentes mostram como o panorama do ateísmo varia amplamente. Uma descoberta específica destaca como a descrença em Deus não exclui necessariamente a crença em outros fenômenos sobrenaturais, uma vez que a maioria dos ateus e agnósticos expressam algum tipo de crença sobrenatural.

Das mudanças históricas às sociais e tecnológicas, clique nesta galeria para descobrir o que pode estar afastando as pessoas em todo o mundo das ideias tradicionais de religião.