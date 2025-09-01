Que tipo de pai ou mãe você é, de acordo com seu signo

© <p>Getty Images</p>

Quando se trata de ser pai ou mãe (assim como em qualquer coisa na vida), todos temos coisas nas quais somos bons e coisas que não somos tão bons assim. Se você já é pai ou um dia será, talvez esteja se perguntando quais são seus pontos fortes e fracos. Bem, a astrologia pode te ajudar nisso, já que as características do seu signo podem influenciar no seu estilo de maternidade ou paternidade.

Confira esta galeria para descobrir que tipo de pai ou mãe você será, de acordo com seu signo do zodíaco.