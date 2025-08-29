Signos que brigam mas não se largam: amores intensos da astrologia

© Shutterstock

Na astrologia, alguns signos formam pares intensos, cheios de provocações, discussões e reconciliações. São casais que brigam pela manhã e à noite já estão planejando a próxima viagem juntos. Apesar das diferenças e dos choques de personalidade, a atração é tão forte que eles não conseguem se afastar.

Confira abaixo as combinações apontadas pelo site Terra que vivem nesse amor cheio de faíscas:

Áries (21 de março a 20 de abril) e Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"Esse casal é pura combustão. Ambos são intensos, temperamentais e orgulhosos, o que gera discussões acaloradas. Mas a química é tão forte que a briga vira quase um tempero na relação. É um amor que não dá descanso."

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho) e Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

"O embate acontece na forma como enxergam a vida. Gêmeos é leve, espontâneo e divertido, enquanto Virgem é crítico, metódico e organizado. Resultado: alfinetadas e debates sem fim. Ainda assim, a conexão mental é tão poderosa que sempre acabam voltando um para o outro."

Leão (22 de julho a 22 de agosto) e Touro (21 de abril a 20 de maio)

"Leão gosta de brilhar, enquanto Touro busca estabilidade. Nenhum dos dois abre mão facilmente, e os atritos são inevitáveis. Mas a paixão intensa compensa, e ambos se sentem estimulados pelo jogo de forças que existe na relação."

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro) e Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"Sagitário é aventureiro e amante da liberdade; Peixes é sonhador e sensível. As expectativas diferentes causam desentendimentos, mas quando se permitem viver o amor, percebem que as diferenças podem ser um encanto. Um sempre aprende com o outro."

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro) e Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Câncer vive pelas emoções, Aquário prefere a racionalidade. As discussões surgem quando um exige mais entrega e o outro mais espaço. Mesmo assim, a ligação entre eles é tão única que a separação parece quase impossível."