Por que as pessoas querem fugir desses países europeus?

© <p>Getty Images</p>

Um número crescente de europeus está considerando deixar seus países de origem, frustrados com o impasse político, o aumento do custo de vida e a redução de oportunidades. Mais de um em cada dez cidadãos da União Europeia quer deixar sua região por escolha própria ou necessidade, de acordo com a última pesquisa do Eurobarometer. Da Eslováquia à Finlândia, os motivos para o descontentamento variam bastante, mas a tendência é inegável.

Quer saber quais países têm o maior número de pessoas que pretendem se mudar de lá? Clique para explorar os países onde os cidadãos se sentem mais ansiosos para fazer as malas e começar de novo (bem longe).