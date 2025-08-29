Exames que salvam vidas, mas você provavelmente nunca fez

© Shutterstock

Você já fez um check-up este ano? Talvez tenha passado por exames básicos, como hemograma, colesterol e glicose. Mas existem outros testes rápidos, acessíveis e muitas vezes esquecidos que poderiam detectar silenciosamente doenças sérias, salvar sua saúde e até sua vida.

A negligência com exames preventivos ainda é comum entre os brasileiros, sobretudo quando não há sintomas aparentes. O problema é que muitas doenças, como câncer, diabetes, osteoporose e doenças cardiovasculares, são silenciosas em seus estágios iniciais. É aí que exames menos conhecidos fazem toda a diferença.

Segundo Maria Beatriz Amorim, professora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera Taboão, exames como o Papanicolau (preventivo ginecológico), PSA (exame de próstata), teste de densitometria óssea, colesterol LDL oxidado, exame de fundo de olho, entre outros, são essenciais, mas muitas vezes ignorados. “Temos uma cultura de só procurar o médico quando há dor. Mas há exames simples que poderiam evitar complicações gravíssimas, como infartos, AVCs e câncer em estágio avançado”, explica.

A professora elencou alguns exames que podem mudar sua vida e que você talvez nunca tenha feito:

Densitometria óssea: importante para mulheres a partir dos 40 anos e homens acima dos 60. Detecta a perda de massa óssea e previne fraturas por osteoporose.

Mapeamento de retina e fundo de olho: pode detectar diabetes, hipertensão e até tumores silenciosos. Indicado mesmo para quem não usa óculos.

Colesterol LDL oxidado: mais preciso que o LDL tradicional para prever risco cardíaco.

Exames hormonais da tireoide (TSH, T4 livre): fundamentais para identificar disfunções que afetam peso, humor, energia e metabolismo.

Teste de sangue oculto nas fezes: detecta precocemente sinais de câncer colorretal, um dos que mais mata no Brasil, mesmo sem dor ou sangramento visível.

Exame de urina tipo 1 (EAS): pode indicar problemas renais, infecções e até diabetes.

Check-up bucal com dentista: não apenas para cáries, mas também para lesões que podem sinalizar câncer de boca e garganta.

Por que ainda evitamos esses exames?

“Muita gente tem medo do diagnóstico, mas é justamente o exame precoce que pode evitar tratamentos longos e salvar a vida. Outro obstáculo é o desconhecimento, grande parte da população nem sabe que esses exames existem ou para que servem”, reforça a doutora.

A boa notícia é que muitos desses exames são oferecidos pelo SUS ou podem ser solicitados em atendimentos com clínicos gerais e especialistas. Também há ações gratuitas promovidas por faculdades e instituições de saúde com orientação de professores e alunos dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Odontologia e Medicina, e a Faculdade Anhanguera também oferta esses serviços em diversas unidades.