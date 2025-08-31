Boas notícias! A relação destes signos vai melhorar a partir de setembro

© Shutterstock

Até ao dia 7 de setembro, cinco signos do zodíaco verão os seus relacionamentos melhorarem. A semana começa com o retorno de Saturno retrógrado a Peixes na segunda-feira, dia 1 de setembro. Saturno representa lições cármicas e o tempo divino e, em Peixes, aborda temas de espiritualidade, esperança e amor.

De acordo com o site Your Tango, embora a temporada de eclipses seja conhecida por trazer eventos e mudanças inesperadas na linha do tempo da sua vida, também traz magia. Isso será sentido intensamente na quarta-feira, 3 de setembro.

Segundo o mesmo site, eis os cinco signos que verão as suas relações melhorarem até ao dia 7 de setembro.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

"Saturno retornará a Peixes a partir de dia 1 de setembro e permanecerá lá até 13 de fevereiro de 2026, após ficar direto a 27 de novembro. Este é o momento de colher os frutos dos seus esforços e resolver quaisquer problemas persistentes, pois essa oportunidade só voltará em trinta anos."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"Assuntos românticos podem não ter sido o seu foco central ultimamente, mas isso começa a mudar nos próximos dias. Precisa de se entregar ao seu coração e estar disposto a dizer como se sente para que possa finalmente receber o que sempre deu aos outros."

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"Embora possa ter duvidado de que estava destinado a um amor eterno, o universo sempre soube a verdade. Isso não significa que o encontrará onde está, ou com alguém que espera. Esteja disposto a abraçar oportunidades de viajar, mudar de casa ou estudar no exterior durante este período, pois pode encontrar a sua cara-metade enquanto explora o mundo".

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

"Pode ter um momento relâmpago que muda tudo da noite para o dia. Os seus sentimentos podem mudar, pode sentir-se atraído por alguém do seu passado ou por alguém que não é o seu tipo habitual. Basicamente, vai libertar-se de tudo que o impediu de receber o seu destino."

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Tem progredido na sua jornada, mas ainda não encontrou o amor que procurava. Houve muitos problemas na sua família e no ambiente de trabalho que imploraram pela sua atenção, mas também havia uma parte de si que temia a intimidade que um relacionamento exige. No entanto, o universo está prestes a mudar as coisas, com o Eclipse Lunar da Lua Cheia em Peixes a acontecer no domingo, 7 de setembro."

