Trânsito engorda? A ciência explica essa conexão curiosa

O trânsito depois do trabalho pode ser mais prejudicial do que se imagina. Uma pesquisa recente descobriu que o engarrafamento tem ligação com uma alimentação ruim, tanto para adultos quanto para crianças.

Com os dias de trabalho mais longos, o trânsito piora ainda mais esse cenário e as redes de fast food continuam crescendo, essa ligação inesperada mostra um problema de saúde novo. Bateu curiosidade? Continue na galeria para entender como o trânsito está influenciando nossas escolhas de comida e nosso bem-estar geral.