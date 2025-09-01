Vitamina D pode retardar o envelhecimento? Novo estudo indica que sim

© Shutterstock

Suplementos de vitamina D podem ajudar a proteger as cápsulas nos nossos cromossomos que retardam o envelhecimento, criando esperanças de que a vitamina do sol possa manter-nos mais saudáveis ​​por mais tempo, sugere um estudo recente, citado pelo Science Alert.

Os investigadores descobriram que tomar 2000 UI (unidades internacionais, uma medida padrão para vitaminas ) de vitamina D diariamente ajudou a manter os telômeros - pequenas estruturas que atuam como tampas de plástico nos cadarços, protegendo o nosso DNA de danos sempre que as células se dividem.

Os telômeros ficam na extremidade de cada um dos nossos 46 cromossomos, encurtando a cada vez que uma célula se multiplica. Quando ficam muito curtos, as células não conseguem dividir-se e acabam morrendo.

Cientistas associaram telômeros mais curtos a algumas das doenças mais temidas do envelhecimento, incluindo câncer, doenças cardíacas e osteoartrite. Fumar, stresse crônico e depressão parecem acelerar o encurtamento dos telômeros, enquanto processos inflamatórios no corpo também cobram o seu preço.

A vitamina D é essencial para a saúde óssea, ajudando o nosso corpo a absorver cálcio. Crianças, adolescentes e pessoas com pele mais escura ou exposição solar limitada precisam de níveis adequados para construir e manter ossos fortes.

Mas a vitamina D também fortalece o nosso sistema imunológico. Uma revisão de evidências descobriu que suplementos de vitamina D podem reduzir infecções respiratórias, especialmente em pessoas com deficiência.

Outros estudos sugerem até que pode ajudar a prevenir doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus e esclerose múltipla, embora mais testes sejam necessários. Como a inflamação danifica os telômeros, os efeitos anti-inflamatórios da vitamina D podem explicar o seu papel protetor.

Neste estudo recente, da Universidade Augusta, nos EUA, os autores acompanharam 1031 pessoas com idade média de 65 anos durante cinco anos, medindo os seus telômeros no início, após dois anos e após quatro anos. Metade tomou 2000 UI de vitamina D diariamente, enquanto a outra metade recebeu um placebo.

Os resultados mostraram que os telômeros foram preservados em 140 pares de bases no grupo que recebeu vitamina D, em comparação com o grupo que recebeu placebo. Para contextualizar, estudos anteriores constataram que os telômeros encurtam naturalmente em cerca de 460 pares de bases ao longo de uma década, sugerindo que o efeito protetor da vitamina D pode ser realmente significativo.

Esta não é a primeira descoberta promissora. Estudos anteriores relataram benefícios semelhantes, enquanto a dieta mediterrânea - rica em nutrientes anti-inflamatórios - também foi associada a telômeros mais longos.

Mas existem alguns pontos importantes a serem observados. Alguns investigadores alertam que telômeros extremamente longos podem, na verdade, aumentar o risco de doenças, sugerindo que existe um ponto ideal que ainda não compreendemos.

Também não existe consenso sobre a dose correta. Os autores de Augusta usaram 2000 UI por dia - muito acima da ingestão atual recomendada de 600 UI para menores de 70 anos e 800 UI para idosos. No entanto, outras investigações sugerem que apenas 400 UI podem ajudar a prevenir constipações.

Especialistas dizem que a dose ideal provavelmente depende de fatores individuais, incluindo os níveis existentes de vitamina D, nutrição geral e como a vitamina interage com outros nutrientes.

Embora estas descobertas sejam animadoras, é muito cedo para começar a tomar altas doses de vitamina D na esperança de retardar o envelhecimento. As evidências mais fortes para um envelhecimento saudável ainda apontam para o básico: uma dieta equilibrada, exercícios regulares, sono de qualidade, não fumar e controlar o stresse, contribuem naturalmente para a saúde dos telómeros.

No entanto, se tem deficiência de vitamina D ou corre o risco de ter problemas de saúde óssea, os suplementos continuam a ser uma escolha sensata. À medida que os cientistas continuam a desvendar os mistérios do envelhecimento, o papel da vitamina D em manter os nossos relógios celulares a funcionar pode ser apenas uma peça de um quebra-cabeças muito maior.