Países difíceis de conseguir a cidadania (até décadas)!

A imigração é definida como o processo pelo qual as pessoas passam para viver permanentemente em um país estrangeiro. Economicamente, a imigração pode ser benéfica tanto para as nações de acolhimento como para as de nascimento (onde muitos desses indivíduos enviam dinheiro para suas famílias que ficaram). Alguns economistas argumentam que a redução das barreiras à mobilidade laboral entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento seria uma das formais mais eficientes para a redução da pobreza.

Mas cada nação, de maior a menor em território, tem uma política de imigração. Em alguns lugares, o processo de cidadania é bastante fácil, enquanto em outros é muito mais difícil e pode demorar até 30 anos! Clique nesta galeria para descobrir os países com as leis de imigração mais rígidas!