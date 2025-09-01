Overdose de vitaminas: Perigos e efeitos colaterais de tomá-las em excesso!

© <p>Shutterstock</p>

Manter uma boa saúde é um passo importante para viver mais tempo, e uma maneira de fazer isso é consumindo vitaminas todos os dias. Embora haja muita informação na internet sobre os prós e contras desses nutrientes, geralmente não é muito divulgado sobre o que acontece no corpo se se você ingerir demais vitaminas. Mesmo que estejamos bem intencionados em reforçar a nossa imunidade, a verdade é que o exagero pode ser perigoso, causando efeitos colaterais.

Pensando nisso, reunimos uma lista de vitaminas e suas possíveis reações adversas caso sejam tomadas em excesso. Clique a seguir na galeria!