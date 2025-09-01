© Shutterstock

Quando se trata de energia, seria um eufemismo dizer que cada pessoa que conhece tem um efeito diferente sobre si. A maioria das pessoas que conhece são facilmente esquecíveis. Mas outras estão longe disso.

Quando as conhece pela primeira vez, há algo nelas que o atrai, que o faz querer saber mais sobre elas. Quando falam, pode não ser necessariamente o que dizem, mas a forma como dizem. De um modo geral, é algo na sua personalidade que é cativante.

De acordo com o Parade, estes quatro signos do zodíaco têm uma energia rara e inesquecível.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"Escorpião é o signo mais intrigante de todo o zodíaco, às vezes levando anos para ser conhecido. Como os nativos deste signo possuem uma riqueza de sabedoria, acumulada pela experiência, conhecê-los exige um constante descascar de camadas. A verdade é que há sempre algo a descobrir sobre este signo fascinante, que faz as pessoas voltarem para saber mais!"

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

"Este signo intelectual é culto e informado sobre as tendências coletivas atuais. Por um lado, Aquário é incrivelmente apaixonado pelas suas crenças sobre o amor, a vida e o mundo. No entanto, por outro lado, não depende da concordância das pessoas. Este signo está, na verdade, aberto a ouvir uma ampla variedade de opiniões."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"A natureza sem limites de Peixes é ainda mais percetível para aqueles que já namoraram. Se já namorou com alguém deste signo, deve lembrar-se de como, desde o começo, se viu envolvido em uma nuvem de fantasia. É quase como ser hipnotizado por uma força poderosa, inebriante, mas doce ao mesmo tempo. Uma vez sob o feitiço de Peixes, é difícil escapar!"

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

"Embora certos signos sejam intrigantes ou enigmáticos, as vibrações de Leão são mais fáceis de decifrar e definir. Sempre que se encontra ou passa um tempo com um signo de Sol, Lua ou Ascendente em Leão, a pessoa é exposta a uma energia rara que nenhum outro signo emite. Leão traz o coração! A sua energia é divertida e agradável, então é natural lembrar-se dela."