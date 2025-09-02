A doença rara que faz as pessoas verem rostos demoníacos

© <p>Shutterstock</p>

Em 2007, o estudante de pós-graduação Jason Werbeloff, de 22 anos, estava em uma balada em Joanesburgo, África do Sul, quando notou algo estranho: o lado direito do rosto de seu amigo parecia esticado e distorcido, quase como massinha de modelar. Quando ele piscava, o rosto voltava ao normal — apenas para a distorção reaparecer.

Nas semanas seguintes, Werbeloff observou as mesmas mudanças perturbadoras em quase todas as pessoas que observava: dentes alongados, feições deformadas, até mesmo seu próprio reflexo deformado. Já sofrendo com o reconhecimento facial deficiente, ele temia que algo mais profundo estivesse errado.

A causa era uma doença cerebral rara chamada prosopometamorfopsia, ou "síndrome da face demoníaca", que altera a forma como os rostos são percebidos. Conviver com ela pode ser profundamente angustiante, muitas vezes levando à ansiedade, isolamento social e depressão.

