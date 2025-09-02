Notícias ao Minuto
Uma calculadora online ajudou essa famosa a descobrir câncer

Uma avaliação online pode revelar seu risco de desenvolver câncer de mama

02/09/2025 13:00 ‧ há 4 horas por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Saúde

A atriz Olivia Munn foi diagnosticada com câncer de  m a m a  em 2023. Como ela descobriu? Usando uma avaliação de risco de câncer recomendada por seu médico. Foi somente por causa dessa ferramenta que a atriz solicitou exames adicionais que eventualmente levaram ao seu diagnóstico. A transparência de Munn em relação ao uso da ferramenta em seu diagnóstico ajudou a conscientizar e incentivar mais mulheres a se submeterem a exames. A ferramenta de avaliação online está disponível para todos.

Bateu curiosidade em saber mais sobre essa ferramenta e como calcular seu risco de desenvolver câncer? Clique para descobrir.

