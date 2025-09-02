"Vale Tudo" traz à tona a Leucemia Mielóide; entenda o que é a doença

© Divulgação

Cenas recentes da novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo, mostraram o personagem Afonso, interpretado pelo ator Humberto Carrão, diagnosticado com “leucemia mieloide”. A Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) entende que o olhar atento do público e de outros profissionais é essencial para esclarecer aspectos fundamentais sobre essa doença.

1. o que é leucemia mieloide?

A leucemia mieloide é uma denominação dada a um grupo de neoplasias malignas hematológicas (câncer) que se originam na medula óssea, local responsável pela produção de células sanguíneas, afetando a linhagem de células mielóides. Nesse quadro, as células precursoras (ou seja, em desenvolvimento) sofrem alterações genéticas, o que leva à produção descontrolada de glóbulos brancos, anormais e doentes, comprometendo a formação das células sanguíneas essenciais.

De maneira simplificada, existem dois principais tipos:

Leucemia Mieloide Crônica (LMC): forma mais indolente, com crescimento de células doentes mais próximas em desenvolvimento das células normais, menos agressiva.



Leucemia Mieloide Aguda (LMA): apresenta-se de forma agressiva e rica em sintomas, exigindo diagnóstico e tratamento imediatos.



2. Sintomas e sinais de alerta

Na trama, Afonso Roitman manifesta sintomas compatíveis com a LMA, como cansaço intenso, sangramentos nasais, dores nos ossos e desmaios. Os sinais comuns são:

Cansaço, palidez, febre e infecções

Manchas roxas e hematomas espontâneos, sangramentos

Tosse, febre, infecções

Dores ósseas, perda de peso



3. Diagnóstico e a importância do atendimento médico

O diagnóstico precisa ser feito por exames especializados e solicitados por médico especialista, que são:

Hemograma (que levanta suspeita).

Avaliação da Medula Óssea: mielograma, imunofenotipagem, cariótipo e testes genéticos (NGS) para identificação do subtipo e mutações específicas. Esses exames são essenciais para direcionar o tratamento adequado.



4. Tratamento e esperança de cura

A LMA exige abordagem rápida e pode ser tratada com:

Quimioterapia intensiva.

Medicamentos-alvo personalizados conforme mutações genéticas.

Transplante de medula óssea para alguns casos

5. Impacto real e oportunidade educativa

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 12 mil casos de leucemias são registrados anualmente no Brasil. Isso reforça a relevância do tema para o público em geral. A representação ficcional na novela pode ajudar a despertar atenção pública e estimular pessoas a buscar diagnóstico precocemente diante de sinais persistentes.

Entretanto, é importante termos em mente que se trata de uma obra de ficção, em que muitos fatos e acontecimentos podem ser bem diferentes da realidade. A ABHH reforça que o diagnóstico em tempo é essencial e que, quanto mais cedo a investigação médica, maior a efetividade do tratamento.

6. O que fazer?

Procurar sempre antes avaliação médica ao notar sintomas como fadiga intensa, sangramentos inexplicáveis, infecções recorrentes

Lembrar que são condições raras, e que a maioria dos casos será de outras doenças mais simples, e não de leucemia

Exames simples como hemograma são o primeiro passo; em caso de suspeita, procure um hematologista

Incentivar a discussão com profissionais de outras especialidades sobre a possibilidade de exames avançados e planos de tratamento individualizados quando necessário