Pneumonia em idosos: conheça as causas e riscos

A pneumonia em idosos é uma condição séria e preocupante. É a quinta causa de morte no Brasil nesta faixa etária. Caracterizada pela infecção nos pulmões, ela pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos e é especialmente perigosa para pessoas acima de 65 anos. Além disto, indivíduos com imunidade diminuída ou comorbidades, como diabetes e doenças cardíacas, têm maior risco de desenvolver pneumonia.

O que é pneumonia?

A pneumonia é uma infecção nos pulmões que pode ser provocada por bactérias, vírus ou fungos. O Streptococcus pneumoniae é o agente causador em 60% dos casos. O quadro é caracterizado por acometer os alvéolos pulmonares, estruturas responsáveis pela troca de oxigênio e gás carbônico no corpo. Esses alvéolos podem se encher de pus ou líquido, dificultando a respiração e provocando sintomas como febre, tosse, dores no peito e fadiga.

O que pode causar pneumonia em idosos?

O enfraquecimento do sistema imunológico com o envelhecimento é um fator crucial, tornando os idosos mais suscetíveis a infecções respiratórias. Idosos e pessoas com doenças crônica têm risco aumentado para desenvolver a doença. Além do Streptococcus pneumoniae, o vírus da gripe e o vírus sincicial respiratório (VSR), por exemplo, também podem levar a complicações em idosos, como a pneumonia.

Além disso, a inalação de microrganismos ou substâncias tóxicas, como fumaça ou poluentes, pode aumentar o risco. Outros fatores incluem doenças crônicas, como diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e histórico de tabagismo.

VSR pode causar pneumonia?

Sim, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) pode causar pneumonia, principalmente em idosos, pessoas imunossuprimidas e com doenças crônicas. Esse vírus, mais conhecido por causar infecções respiratórias em crianças, como a bronquiolite, também pode afetar gravemente adultos mais velhos.

Quais são as possíveis complicações da pneumonia?

A pneumonia pode levar a complicações graves, ou até mesmo levar à morte:

Bloqueio das vias respiratórias, colapso pulmonar e abscessos pulmonares (acúmulo de pus);

Empiema, uma infecção na cavidade torácica ao redor dos pulmões;

Pericardite, uma inflamação do revestimento externo do coração.



A pneumonia pneumocócica, é uma das formas mais graves da doença, ela pode ser fatal em cerca de 1 a cada 20 casos. A taxa de hospitalizações e mortalidade devido à pneumonia é significativamente maior em indivíduos acima de 60 anos. Vários fatores, dentre eles idade avançada e presença de algumas doenças crônicas, como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), diabetes e Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), estão associados à sua maior gravidade e mortalidade.

Como prevenir pneumonia em idosos?

A vacinação desempenha um papel crucial na prevenção da pneumonia. E, neste aspecto, três vacinas são recomendadas:

Vacina contra gripe: O vírus da gripe pode causar pneumonia em pessoas com mais de 60 anos, daí a importância dessa vacina. A imunização precisa ser renovada anualmente para garantir a proteção e reduzir as chances de complicações.

Vacina pneumocócica: É essencial para prevenir a pneumonia. No Brasil, existem quatro vacinas pneumocócicas conjugadas disponíveis: a VPC-10; a 10-valente (VPC10), a 13-valente (VPC13), a 15 valente (VPC15) e a 20-valente (VPC20).14 Elas previnem, respectivamente, 10, 13, 15 e 20 tipos de pneumococos, bactérias que são responsáveis por doenças graves, como pneumonia e meningite.

Vacina contra VSR: Segundo dados do boletim InfoGripe, 1 a cada 5 pacientes 60+ hospitalizados com quadros graves de síndrome respiratória devido ao VSR podem ir a óbito.15 As infecções causadas pelo vírus sincicial respiratório podem ser prevenidas por vacinação. É importante lembrar que as vacinas influenza, pneumocócicas e covid-19 não protegem contra o VSR.



Além disso, bons hábitos de higiene, como lavar as mãos regularmente, manter os ambientes arejados, cobrir a boca e o nariz ao tossir/espirrar e evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal, são essenciais.