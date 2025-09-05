O perfume perfeito para cada signo

© Getty Images

Sabia que a gente pode combinar perfumes com signos astrológicos? Assim como há signos do zodíaco que são compatíveis no amor e nos relacionamento íntimos, há aqueles que são favoráveis a fragrâncias particulares. Ao combinar aromas com sua disposição inerente e com seus traços de personalidade, essas essências podem se misturar com sua aura lindamente — e sedutoramente!

Então, como é o cheiro do seu signo astrológico? Clique na galeria e escolha um perfume que se adapte ao seu tipo de personalidade!