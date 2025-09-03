Notícias ao Minuto
Alimentos que parecem saudáveis, mas não são

Alguns tipos de comida, inclusive veganos, podem ser enganosos!

03/09/2025 09:00 ‧ há 4 minutos por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Dieta

Você acha que sua dieta é saudável? Costuma escolher produtos lights, sem glúten ou com baixo teor de gordura porque estão escritos nos rótulos? O consumidores ficaram mais exigentes com os alimentos e a indústria precisou se adaptar. No entanto, há muitos tipos de comidas, inclusive veganos, que estão sendo vendidos como alternativas benéficas para fortalecer sua imunidade, mas sem serem de fato.

Na galeria, conheça os alimentos com fama de 'saudáveis' que você deve evitar para ter uma melhor qualidade de vida!

