Notícias ao Minuto
Procurar

Humanos devem se tornar imortais mais rápido do que imaginamos

A ciência está avançando rapidamente

Anterior Seguinte
Galeria

31 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Shutterstock</p>

Notícias Ao Minuto
08/09/2025 21:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Longevidade

A busca humana pela imortalidade transcende os limites da ciência. A mortalidade é uma condição humana hereditária que nos define como somos e impacta tudo o que fazemos. Mas e se pudéssemos viver para sempre? A ciência já percorreu um longo caminho no que diz respeito a estender a expectativa de vida, mas ainda não encontramos a fonte da juventude.

Nesta galeria, analisamos os avanços científicos mais recentes que têm o potencial de prolongar nossas vidas por mais tempo do que jamais imaginamos. Clique e veja.

Partilhe a notícia

Recomendados para você