Ameba comedora de cérebros: como se proteger da doença

© Shutterstock

Em julho de 2024, um adolescente da Índia sobreviveu a uma doença rara causada por uma ameba comedora de cérebro. A ameba, chamada Naegleria fowleri, causa Meningoencefalite Amebiana Primária (ou Naegleríase), que tem uma taxa de mortalidade de 97%. De acordo com estudos recentes, as alterações climáticas podem levar a um aumento global na ocorrência desta condição perigosa, que já causou mortes.

No Brasil, a Secretaria de Saúde do Ceará registrou a morte de uma bebê de um ano e três meses por uma infecção causada pelo protozoário. Segundo a Folha, a a criança natural de Caucaia, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (Ceará), morreu poucos dias após o diagnóstico de MAP (meningoencefalite amebiana primária), em 19 de setembro de 2024.

Mas o que se sabe mais sobre esse caso, que só foi divulgado recentemente? E onde esse parasita é encontrado? Quais são os sintomas? E o que pode ser feito para preveni-lo? Nesta galeria, conheça os sintomas e muito mais sobre essa doença assustadora.