A busca pela vida eterna faz parte da experiência humana desde o início dos tempos. Somos mortais e, às vezes, é muito, muito difícil aceitar isso. Por essa razão, criamos mitos, lendas e todo tipo de contos folclóricos sobre a imortalidade e como alcançá-la. Encontramos exemplos disso em muitas culturas ao redor do mundo e nesta galeria trazemos alguns exemplos do que pode tornar uma pessoa imortal, em teoria pelo menos.
Vida eterna? As maneiras mais estranhas de se tornar imortal
Formas mitológicas de viver para sempre
