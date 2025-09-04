Notícias ao Minuto
Procurar

Vida eterna? As maneiras mais estranhas de se tornar imortal

Formas mitológicas de viver para sempre

Anterior Seguinte
Galeria

31 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images/BrunoPress</p>

Notícias Ao Minuto
04/09/2025 13:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Imortalidade

A busca pela vida eterna faz parte da experiência humana desde o início dos tempos. Somos mortais e, às vezes, é muito, muito difícil aceitar isso. Por essa razão, criamos mitos, lendas e todo tipo de contos folclóricos sobre a imortalidade e como alcançá-la. Encontramos exemplos disso em muitas culturas ao redor do mundo e nesta galeria trazemos alguns exemplos do que pode tornar uma pessoa imortal, em teoria pelo menos.

Clique na galeria e descubra formas mitológicas de vencer a Morte!

Partilhe a notícia

Recomendados para você