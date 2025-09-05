Saúde mental na terceira idade exige atenção especial

© iStock

O Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio, reforça a importância do acompanhamento da saúde mental em todas as fases da vida. No caso dos idosos, a atenção deve ser ainda maior. Segundo o artigo “Suicídio em idosos: um estudo epidemiológico”, elaborado por pesquisadoras da Escola de Enfermagem da USP, a taxa média de suicídio entre brasileiros acima dos 70 anos é de 8,2 casos por 100 mil habitantes na faixa etária de 70 a 79 anos e 8,4 casos por 100 mil entre os que têm mais de 80 anos.

Para o psicólogo do Hospital Japonês Santa Cruz, Dr. Eugênio Brajão, é preciso dar visibilidade ao tema. “O suicídio na terceira idade é 47% mais frequente quando comparado às demais faixas etárias. Nessa fase da vida, os idosos enfrentam o luto por entes queridos, limitações físicas, perda de papéis sociais e profissionais, além da adaptação a uma nova rotina física e mental. Todos esses fatores podem representar riscos importantes para o desenvolvimento da depressão”, explica.

Entre os sinais que podem indicar sofrimento psíquico estão apatia, irritabilidade, alterações no sono e no apetite, além de queixas físicas recorrentes sem causa médica definida. “É fundamental que a família e os cuidadores estejam atentos a esses sinais. O idoso, muitas vezes, não expressa verbalmente o desejo de morrer, mas manifesta o sofrimento de forma indireta”, acrescenta o psicólogo.

O fortalecimento do convívio social, o incentivo a atividades prazerosas, a escuta ativa e o acompanhamento psicológico e médico são estratégias essenciais de prevenção. Além disso, estimular a participação do idoso em atividades culturais, esportivas, sociais e de lazer ajuda a preservar a autoestima e reduzir a sensação de solidão. “O envelhecimento pode e deve ser vivido com dignidade. Falar sobre saúde mental na terceira idade é desmistificar preconceitos e reconhecer a importância de oferecer acolhimento, escuta e cuidado, garantindo que os idosos vivam esse período com respeito, atenção e afeto”, conclui o Dr. Eugênio.