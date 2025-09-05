Comidas queridinhas que podem desaparecer em breve

© <p>Getty Images</p>

Para muitos de nós, a comida vai muito além do que apenas nos alimentar. É também a janela para várias culturas ao redor do mundo e uma expressão de amor que recebemos das nossas avós, pais ou outros familiares. No entanto, o que aconteceria se alguns dos ingredientes-chave de nossos pratos favoritos, simplesmente, não estivessem mais disponíveis para consumo? Bem, isso pode se tornar uma realidade em breve.

A cevada, por exemplo, é um dos muitos ingredientes que estão em perigo - e tudo graças às mudanças climáticas. Isso pode significar que em breve teremos que dizer adeus à cervejinha refrescante. Está sendo previsto que o consumo de cerveja em todo o mundo diminuirá 16%, enquanto os preços da bebida provavelmente dobrarão. A má notícia é que não é só isso...

É provável também que os preços da tequila aumentem devido ao aumento da demanda pela bebida em Nova York e Tóquio, especificamente. Talvez a tequila em si não seja extinta, mas a tequila de qualidade pode estar em risco, já que o aumento da pressão sobre a produção não está permitindo que as plantas de agave se desenvolvam até sua maturidade total. Com numerosos agricultores usando plantas imaturas, quanto tempo vai demorar até que todos nós estejamos consumindo tequila de qualidade inferior? E a lista não para por aí...

Estes são apenas alguns exemplos, mas há muitos outros alimentos que podem muito bem desaparecer para sempre e muito em breve, inclusive os queridinhos brasileiros. Clique nesta galeria para descobrir quais itens vamos precisar estocar, antes que eles desapareçam para sempre!