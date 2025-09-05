Oito sinais de que o seu gato pode estar com demência

© Shutterstock

Assim como os humanos, os gatos também podem sofrer de demência. Aliás, um recente estudo publicado no European Journal of Neuroscience revelou que os gatos podem ter demência tal como os humanos, e há sintomas que podem ser idênticos.

Saber quais os sinais a que deve estar atento é importante para dar ao seu gato os melhores cuidados durante esta fase da vida.

A demência felina é um declínio nas habilidades cognitivas dos gatos que está relacionado à idade. Por norma, é caracterizada por alterações no comportamento que não podem ser atribuídas a outras condições médicas, como relata o ScienceAlert.

Tudo leva a acreditar que a demência felina seja comum nos gatos mais velhos, e um estudo constatou que, aos 15 anos, mais de metade dos gatos apresentavam sinais de tal condição de saúde. Ainda assim, alertam, alguns comportamentos associados à demência também foram identificados em gatos com apenas sete anos.

Um outro estudo adiantou que cerca de 28% dos gatos com idades entre os 11 e 14 anos apresentam pelo menos uma mudança de comportamento associado a esta condição.

Mas, afinal, quais os sinais a que deve estar atento e que podem indicar que o seu gato tem demência?

1- 'Sons' incomuns: Começarem a imitir sons de forma excessiva ou em situações novas, como por exemplo miar alto à noite;

2- Alteração de comportamento: Os gatos com demência têm tendência a procurar atenção com mais frequência ou a tornarem-se mais 'agarrados'. Da mesma forma, também podem interagir menos do que o habitual, parecer mais irritados ou não reconhecerem pessoas que lhe são próximas;

3- Mudança no sono: A mudança nos hábitos de sono, que geralmente ficam inquietos à noite e dormem mais durante o dia;

4- Fazer as necessidades fisiológicas fora da caixa de areia: Uma das mudanças nos hábitos de higiene é um sinal de diferentes condições, mas fazer xixi fora da caixa de areia poderá ser um indicador de demência.

5- Desorientação: Tal como os humanos, os gatos apresentam sinais de confusão ou um comportamento de desorientação. Tal pode-se manifestar através da perda de orientação, um olhar fixo para as paredes, ficar preso atrás de objetos ou ir para o lado errado da porta.

6- Mudanças na sua atividade: Um gato com demência pode ser mais ou menos ativo do que o normal. Brincar com menos frequência ou a estar menos propenso a explorar. Também pode cuidar menos de si, como por exemplo 'limpar-se' menos.

7- Ansiedade: Outro sinal a que deve estar atento é à ansiedade em situações com as quais o seu gato estaria confortável anteriormente, como por exemplo ficar perto de pessoas, lugares ou sons familiares. Começar a se esconder com mais frequência, ir para debaixo da cama ou até para cima de armários para fugir.

8- Problemas em reter coisas que aprendeu: Um dos sintomas é ainda a diminuição da capacidade de executar tarefas que tenha aprendido antes, como saber onde está a tigela da comida. E podem ainda ter dificuldades em aprender coisas novas.