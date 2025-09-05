Notícias ao Minuto
Ranking das praias mais problemáticas de 2025 - e nenhuma é brasileira!

Quais praias populares foram criticadas pelos viajantes?

05/09/2025 17:00 ‧ há 56 minutos por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Destinos

O site de reviews Cloudwards realizou recentemente uma pesquisa para revelar as praias mais problemáticas do mundo, aquelas que as pessoas mais reclamam. A plataforma analisou avaliações do TripAdvisor para 200 das praias mais populares do mundo. Foram utilizadas palavras-chave relacionadas a reclamações, como "suja", "superlotada", "filas longas", "barulho" e "perturbação" para filtrar as avaliações e, em seguida, foi analisada a frequência com que elas eram aplicadas a cada praia para calcular uma "pontuação geral de reclamação". Selecionamos as 30 praias mais problemáticas, listadas em ordem decrescente de classificação.

Curioso? Clique e descubra o que os viajantes estão dizendo.

