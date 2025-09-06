Setembro traz uma Lua de Sangue! Saiba como vai afetar cada signo

© Shutterstock

O próximo eclipse lunar, que acontece este domingo, 7 de setembro, é também conhecido como Lua de Sangue. Tal como acontece com outros eventos do gênero, acaba por afetar os vários signos. Uns de forma positiva, outros nem tanto, o melhor é saber que esperar.

O ‘website’ Vanitatis apresentou a previsão para os vários signos do zodíaco. Veja qual é o seu o que esperar para este domingo e os dias que se seguem.

Signos de fogo

Áries (21 de março a 20 de abril), Leão (22 de julho a 22 de agosto) e Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

"Áries irá sentir a necessidade de parar e repensar o seu ritmo. O eclipse pede que descanse e reflita para priorizar. Leão enfrentará um processo de transformação relacionado com questões de intimidade e confiança. É hora de livrar-se de velhas feridas. Sagitário, por sua vez, deve olhar para o seu lar e ambiente familiar: as suas raízes são instáveis, mas este é o caminho para uma nova estabilidade emocional."

Signos de ar

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho), Libra (23 de setembro a 22 de outubro) e Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

"Gêmeos devem prestar atenção à sua carreira profissional. Decisões estão a chegar e precisam de definir a sua trajetória profissional. Para Libra, o corpo pede autocuidado: o eclipse alerta para o equilíbrio entre o mental e o físico. Aquário pode passar por um choque financeiro. Este é o momento ideal para rever despesas, abandonar hábitos financeiros ultrapassados ​​e abrir-se para novas formas de gerar rendimento."

Signos de água

Câncer (21 de junho a 21 de julho), Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro) e Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"Câncer será levado a explorar temas relacionados a viagens, estudos ou espiritualidade. A aprendizagem está em alta. Escorpião sentirá um choque emocional em questões amorosas: o compromisso será redefinido. Peixes, como protagonista do eclipse, será quem mais o vivenciará a nível pessoal. É hora de fechar capítulos, aceitar o que dói e abrir para uma nova versão de si mesmo."

Signos de terra

Touro (21 de abril a 20 de maio), Virgem (23 de agosto a 22 de setembro) e Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"Touro terá um impulso criativo muito poderoso. É um bom momento para dar forma a projetos pessoais. Virgem, no auge da sua temporada, terá uma revelação nos relacionamentos: entendimentos serão necessários. Capricórnio viverá mudanças na sua comunicação: o que não foi dito virá à tona e será necessário expressar-se com clareza."

Leia Também: Meghan Markle lança vinho rosé e comemora aniversário com brinde especial