Afaste-se destes alimentos e verá que o inchaço vai desaparecer

Está ficando com mais inchaço e com gases e não sabe bem o motivo? Alguns alimentos podem estar fazendo com que fique assim. Desta forma, é importante identificá-los e perceber o que deve deixar de lado na sua dieta.

Lena Bakovic é dietista e revelou os alimentos que deixou de parte. Poucos dias depois, sentiu-se menos inchada e melhor com o seu corpo. Será que é algo que também pode resultar consigo. Saiba o que deve evitar e as devidas razões.

1- Laticínios

"Embora queijo e sorvetes sejam deliciosos, muitas pessoas não toleram laticínios e precisam reduzir o consumo até eliminá-los completamente. Na minha experiência pessoal, laticínios às vezes são sintomáticos em termos de inchaço e gases", começa por dizer.

2- Feijões

"O feijão é rico em proteínas, mas também em fibras, o que pode causar desconforto no estômago. Em certos momentos, também eliminei temporariamente leguminosas, como as diversas variedades de feijão e lentilhas, devido a problemas digestivos, incluindo sintomas de inchaço e gases."

3- Alguns vegetais

"Os vegetais são ricos em nutrientes essenciais, mas alguns podem causar fortes dores de estômago. Brócolis e repolho são dois deles."

4- Cereais ricos em fibras

"As fibras podem ser difíceis de digerir e resultar em inchaço e gases. Alimentos que contêm uma boa quantidade de fibras podem ser difíceis de consumir. Na minha última experiência, ao experimentar uma nova marca de cereal rico em fibras, senti inchaço por alguns dias, ao contrário da marca anterior que já consumia."

Menos inchaço logo nos dias seguintes?

A verdade é que pode demorar algum tempo para fazer algum efeito no seu organismo, especialmente se já estiver habituado a este tipo de sugestões. "Pode levar de três a cinco dias para sentir alívio depois de consumir estes alimentos saudáveis. Bebo suco de gengibre e limão logo pela manhã, o que ajuda a reduzir o inchaço. Também concentro-me na hidratação caso esses sintomas persistam."

O mau hábito de higiene que aumenta o risco de câncer do estômago

De acordo com um estudo publicado na BMC Medicine, existe um mau hábito de higiene que pode vir a aumentar o risco de câncer do estômago. O estudo aponta que pessoas com periodontite, uma doença que afeta as gengivas, têm até mais 25% de vir a ter câncer do estômago do que pessoas que apresentam uma saúde oral mais cuidada.

"As células epiteliais do estômago são uma fonte de câncer do estômago, um tipo de câncer com com baixa taxa de sobrevivência. Embora estudos anteriores tenham sido limitados devido à sua metodologia e pelo pequeno tamanho da amostra, uma má saúde oral tem sido associada a um risco elevado de câncer do estômago", revelam os responsáveis pelo estudo.

