Os signos que vão ter grandes desafios pela frente nas próximas semanas

07/09/2025 14:00 ‧ há 5 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Novo mês, novos desafios. Para alguns signos, setembro traz vários problemas que não estavam a contar. Se achava que depois das férias, a rotina iria tomar conta da sua vida, a verdade é que não será bem assim.

Segundo o El Tiempo, existem três signos que estão entre os mais afetados por todas as mudanças que os astros vão ter ao longo deste mês. O melhor é esperarem por algumas dificuldades.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"Antecipa-se um mês marcado por confusão, incerteza e dificuldade em tomar decisões. Os nascidos neste signo podem sentir-se diante de múltiplas opções, sem clareza suficiente para escolher. O desequilíbrio interno será um tema central."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"Este signo de Água terá de lidar com uma carga de trabalho pesada e pressão emocional. Sentimentos de exaustão e stress podem predominar, embora se espere que esse esforço dê frutos em um futuro próximo."

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

"Gêmeos podem ver-se diante de situações tensas, especialmente emocionais e nos relacionamentos. Ao contrário da sua natureza adaptável, podem vivenciar falta de direção e momentos de instabilidade em relacionamentos próximos."

E quem são os signos que podem sorrir ao longo deste mês?

Ao contrário dos três signos referidos, existem algumas pessoas que só têm motivos para sorrir ao longo das próximas semanas. Conheça os sortudos do mês.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

"Ao longo da temporada astrológica, os Virgem vão viver um notável aumento de energia. Mercúrio, o seu planeta regente, irá mover-se na direção direta, promovendo clareza mental, organização e resolução de problemas, tanto pessoais quanto profissionais."

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"Os nativos deste signo vão beneficiar de um clima favorável para consolidar conquistas profissionais e financeiras. Planejamento e disciplina permitirão que alcancem os seus objetivos de longo prazo."

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"Este mês trará oportunidades para melhorar a sua vida social e emocional. A sua intuição e magnetismo pessoal estão em alta, o que permite que faça negócios positivos e fortaleça relacionamentos importantes."

