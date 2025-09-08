Microplásticos podem prejudicar memória e funções cerebrais, diz estudo

© <p>Shutterstock</p>

Um estudo conduzido pela Universidade de Rhode Island e publicado na revista Environmental Research sugere que o acúmulo de microplásticos no cérebro pode afetar funções cognitivas, especialmente em indivíduos com predisposição genética para doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

No estudo, os pesquisadores expuseram camundongos portadores do gene APOE4, considerado o maior fator de risco genético para Alzheimer e presente em cerca de 25% da população, a microplásticos de poliestireno por três semanas. O resultado apontou alterações de memória, comportamento e inflamação cerebral, semelhantes às observadas em humanos com Alzheimer.

Estudos anteriores já haviam identificado que um cérebro humano médio pode conter até sete gramas de microplásticos. Embora ainda não seja possível afirmar com certeza o papel dessas partículas no avanço da doença, a pesquisa reforça a preocupação de que fatores ambientais podem acelerar processos neurodegenerativos em pessoas predispostas geneticamente.

“Já sabemos que a genética não explica sozinha todos os casos de Alzheimer. A interação com fatores ambientais, como poluição e hábitos de vida, pode ser determinante no risco de desenvolver a doença. Esse estudo mostra que os microplásticos podem ser mais um elemento relevante nesse quebra-cabeça”, avalia Mateus Trindade, neurologista do Sírio-Libanês.

Ainda segundo o especialista, pesquisas sobre prevenção ganham cada vez mais relevância diante do envelhecimento populacional. “O Alzheimer é uma das principais causas de incapacidade em idosos. Se comprovada a relação entre exposição a microplásticos e maior risco da doença, teremos um novo campo de atuação para estratégias de prevenção e políticas de saúde pública”, completa Mateus.

Confira pequenas mudanças de hábito que ajudam a diminuir o contato com partículas invisíveis de plástico:

Prefira recipientes de vidro ou inox - evite aquecer alimentos em embalagens plásticas no micro-ondas, pois o calor favorece a liberação de partículas.

Reduza o consumo de água engarrafada - opte por filtros em casa, que podem diminuir a ingestão de microplásticos presentes em águas minerais.

Troque utensílios plásticos descartáveis - talheres, copos e pratos de plástico podem liberar fragmentos. Dê preferência a alternativas reutilizáveis.

Atenção aos alimentos embalados - sempre que possível, escolha frutas, legumes e grãos vendidos a granel ou em embalagens de papel/vidro.

Evite o uso de plásticos pretos para alimentos - eles podem liberar mais substâncias químicas nocivas e são difíceis de reciclar devido à cor. Optar por vidro, aço inox ou plástico claro é mais seguro e sustentável.

"Os microplásticos já estão presentes no ar, na água e nos alimentos, mas podemos reduzir parte dessa exposição com escolhas simples. Essas medidas não eliminam o risco, mas podem ajudar a proteger a saúde a longo prazo", conclui Mateus.