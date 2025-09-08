Pipocas na air fryer? O melhor é não ter esta ideia! Veja os riscos

© Shutterstock

A 'air fryer' pode facilitar, e muito, os processos na cozinha. Contudo, é um equipamento que não deve ser usado para todo o tipo de receitas. Por exemplo, acha que é boa ideia fazer pipocas na 'air fryer'? O melhor é pensar duas vezes.

Segundo o 'TechTudo', analisou um vídeo no TikTok que afirma que fazer este snack no equipamento poderia ser bem simples. Explicam ainda que a veracidade do vídeo pode ser posta em causa.

O vídeo tem mais de nove milhões de visualizações e centenas de comentários. A edição mostra no final as pipocas feitas depois de ter juntado um pouco de manteiga e sal ao milho. Ainda assim, convém ter algum cuidado com esta prática.

Os riscos ao fazer pipocas na 'air fryer'

A publicação sugere que este método para fazer pipocas pode colocar a segurança do aparelho em risco. O ar quente a circular em grandes quantidades pode acabar com que o milho chegue a alguns dos componentes internos da air fryer.

Desta forma, pode danificar a resistência da máquina bem como obstruir as saídas de ar. Assim, poderá levar a um elevado aquecimento. Dizem que pode levar a um curto-circuito ou a até a um princípio de incêndio.

O ideal é usar o método tradicional para fazer este snack, como uma panela ou uma máquina que seja especializada.

Como saber que uma receita é segura para a air fryer?

Deverá ter especial atenção para alimentos que sejam muito leves, receitas líquidas e pratos que cozinhem com água. São tudo elementos que podem atingir a resistência e fazer com que o equipamento fique danificado.

Lugares na cozinha onde não deve colocar a air fryer

Especialistas, citados na Woman & Home, enumeraram alguns dos locais da cozinha que são completamente proibidos. É melhor ver a lista antes de tomar uma decisão.

Debaixo dos armários da cozinha

Clare Andrews, autora de livros de receitas na air fryer, explica que estes eletrodomésticos "libertam calor e vapor durante o funcionamento". Colocá-los "em espaços confinados pode obstruir a ventilação, aumentar o risco de sobreaquecimento e danificar o mobiliário".

Por cima de superfícies e objetos que não são resistentes ao calor

Colocar uma air fryer em cima de coisas como "um pano de cozinha, uma tábua de cortar em plástico ou uma toalha de mesa" pode aumentar o risco de incêndio, alerta Paul Bough, um chef.

Junto de uma parede

Quando ficam "muito perto das paredes podem causar estragos significativos". Também podem "restringir o fluxo de ar, o que leva ao sobreaquecimento da air fryer", acrescenta a autora;

Por cima de superfícies irregulares

Infelizmente, uma superfície instável pode fazer com que a air fryer fique inclinada, o que afeta o fluxo de ar e pode fazer com que os alimentos não cozinhem de uma forma uniforme.