Como seu celular pode causar sérios problemas de saúde

Em 12 de fevereiro de 2025, durante uma viagem de ônibus em Guarapari (ES), Brasil, o celular de uma mulher explodiu em seu bolso, enchendo o ônibus de fumaça, com os passageiros saindo prontamente. Apesar do susto, ela não sofreu ferimentos. O vídeo, porém viralizou rapidamente.

Esta não foi a primeira que um incidente como este acontece no Brasil. Em 8 de fevereiro, na cidade de Anápolis (GO), a ida de uma mulher ao supermercado tomou um rumo assustador quando seu telefone explodiu repentinamente em seu bolso, deixando-a com queimaduras de primeiro e segundo graus na área, na mão, no antebraço e nas costas. O smartphone era um Motorola Moto E32, que ela tinha adquirido com menos de um ano.

Incidentes como este estão levantando preocupações sobre os riscos potenciais dos dispositivos que dependemos diariamente. De fato, os celulares se tornaram uma parte essencial da vida moderna, mantendo-nos informados e conectados. Mas, embora ofereçam conveniência, seu uso excessivo pode ter consequências sérias, desde exposição à radiação e até efeitos na saúde mental.

