Por que você está sempre atraindo pessoas com o mesmo signo (de novo e de novo)

Muitas pessoas entram em nossas vidas em vários momentos, geralmente para nos ensinar coisas diferentes. A interação entre sua astrologia e a deles frequentemente tem algo a ver com isso. Quer você esteja com falta de um elemento ou energia em seu mapa astral, ou haja um aspecto particular da vida em que você precisa se concentrar, pessoas com essa colocação geralmente aparecerão em sua vida para que você possa abraçar a energia desse signo.

Curioso? Clique na galeria a seguir para saber por que você continua atraindo gente do mesmo signo repetidamente!

