Alimentos que você nunca deve reaquecer no micro-ondas

Para a maioria das pessoas, o micro-ondas é um eletrodoméstico essencial na cozinha. Pode ser um salva-vidas quando se trata do almoço com as sobras da noite anterior, por exemplo. E embora seja bastante útil quando você precisa reaquecer alimentos, nem tudo deve ser esquentado no micro-ondas. Infelizmente, reaquecer certos pratos pode colocar você em risco de intoxicação alimentar ou pior. Além disso, o calor que este aparelho emite pode ser demais para alguns tipos de comida.

Para a sua segurança, clique na galeria para descobrir quais alimentos você nunca deve reaquecer no micro-ondas, os perigos e como esquentá-los corretamente.