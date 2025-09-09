Notícias ao Minuto
Procurar

Homens têm o dobro de chances de morrer de Coração Partido

Embora mais comum em mulheres, a condição é muito mais mortal para os homens, segundo nova pesquisa

Anterior Seguinte
Galeria

30 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
09/09/2025 09:00 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Condições

Pesquisa publicada em 14 de maio no Journal of the American Heart Association lança nova luz sobre a síndrome do coração partido, revelando surpreendentes diferenças de gênero nos desfechos da doença. Embora a condição afete predominantemente mulheres, novas descobertas mostram que os homens têm duas vezes mais chances de morrer por ela. Essa condição cardiovascular, também conhecida como cardiomiopatia de Takotsubo, frequentemente ocorre após intenso estresse emocional ou físico.

Clique para saber mais sobre a síndrome do coração partido.

Partilhe a notícia

Recomendados para você