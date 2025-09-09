Sabe qual é o item com mais bactérias do seu WC? Vai ficar surpreendido!

© Shutterstock

Se lhe perguntássemos qual é a coisa no seu banheiro que tem mais bactérias, poderia facilmente pensar que se tratava da privada. A verdade é que não é bem assim! Existe um outro espaço onde ficam germes e bactérias que podem acabar por revelar problemas de saúde.

Segundo um estudo da 'National Sanitation Foundation', organização de saúde e segurança pública, o item com mais bactérias e germes no banheiro vai para o porta-escovas. Salmonella e E. coli foram algumas das bactérias encontradas.

Desta forma, é importante lavar com frequência para evitar a propagação de bactérias. Este pode ser um problema comum uma vez que coloca neste local as escovas de dentes que usa depois na sua higiene oral.

Tal como limpar a privada, deverá limpar de forma mais adequada o seu porta-escovas e evitar problemas mais tarde. Se não sabe como fazê-lo, a revista Real Simple deixa algumas dicas.

Com lavar o seu porta-escovas

Uma das formas mais simples passa por colocar o porta-escovas na máquina de lavar loiça junto com a sua loiça habitual, uma vez que é higienizada em alta temperatura. É um processo que deverá ser feito pelo menos uma vez por semana para evitar que fique muito sujo.

Mais simples é a limpeza que pode ser feita simplesmente com água quente e sabonete. Se for o caso, deverá esfregar bem para retirar toda a sujeira que possa existir.

O que fazer se estiver muito sujo?

Se não conseguir retirar o máximo de sujeira, o melhor é mesmo trocar de porta-escovas para evitar problemas. É importante guardar as suas escovas em um local seguro para evitar que este tipo de bactérias passem para a sua boca.

Erros que comete ao limpar o banheiro

Especialistas em limpeza, citados na Better Homes and Gardens, mencionaram três exemplos.

Limpar fora de ordem

Existe uma regra geral de limpeza: "trabalhar de cima para baixo". Isto evita que por exemplo "a sujeira e o pó dos espelhos desça para o chão acabado de lavar". Idealmente deve deixar as privadas, banheiras e box para último para evitar a contaminação cruzada.

Limpar diferentes superfícies com o mesmo pano

"Limpar a pia, o chuveiro e a privada com o mesmo produto pode criar um ambiente mais sujo do que se não tivesse limpado nada", avisam. Usar múltiplos panos ajuda a garantir que não espalha bactérias

Desinfetar antes de limpar o pó

"Tentar limpar superfícies com pó com qualquer produto de limpeza líquido, antibacteriano ou não, não será tão eficaz como deveria ser e pode mesmo riscar o material", alertam.