Pesquisadores descobrem alternativa natural ao Ozempic

© <p>Getty Images</p>

E se a chave para controlar o açúcar no sangue e os desejos de açúcar já estivesse dentro de nós? Um novo estudo publicado na Nature Microbiology revela como processos naturais podem fornecer resultados semelhantes a medicamentos como o Ozempic, desbloqueando os mecanismos regulatórios do nosso próprio corpo.

Intrigado? Clique para descobrir o avanço que pode mudar nossa abordagem em relacão a diabetes e perda de peso.

Leia Também: Governo Trump ordena destruição de R$ 52 milhões em contraceptivos