Pesquisadores descobrem alternativa natural ao Ozempic

Estudo desperta nova esperança para quem busca alternativas

Notícias Ao Minuto Brasil
13/09/2025 08:25 ‧ há 3 horas por Notícias Ao Minuto Brasil

Lifestyle

Perda de peso

E se a chave para controlar o açúcar no sangue e os desejos de açúcar já estivesse dentro de nós? Um novo estudo publicado na Nature Microbiology revela como processos naturais podem fornecer resultados semelhantes a medicamentos como o Ozempic, desbloqueando os mecanismos regulatórios do nosso próprio corpo.

 

Intrigado? Clique para descobrir o avanço que pode mudar nossa abordagem em relacão a diabetes e perda de peso.

