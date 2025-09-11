Notícias ao Minuto
Procurar

Cetamina: droga recreativa ou aliada contra a dor?

Corpo de modelo foi encontrado com sinais de overdose da substância.

Anterior Seguinte
Galeria

30 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© Getty Images

Notícias Ao Minuto
11/09/2025 21:00 ‧ há 31 minutos por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Saúde

A cetamina (também conhecida como ketamina) e o uso de outros psicodélicos para transtornos de saúde mental têm se tornado mais comum nos últimos anos. E existem alguns motivos para que isso provavelmente aconteça. O principal, porém, é que alguns casos de depressão e ansiedade são resistentes ao tratamento convencional, mas funcionam com esse tipo de medicamento, o que nos afasta da imagem típica das drogas festivas a que essas substâncias estavam associadas no passado. Mas será que existe pesquisa suficiente sobre os efeitos a longo prazo desse tipo de terapia? E o que é mesmo a cetamina e como ela funciona? Clique na galeria a seguir.

Partilhe a notícia

Recomendados para você