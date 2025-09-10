Notícias ao Minuto
Estamos perto de um apocalipse zumbi?

O exército dos mortos-vivos chegará em breve?

10/09/2025 21:00

De todos os tipos de apocalipses que poderiam destruir o mundo, um surto de mortos-vivos é certamente um dos piores (e mais assustadores)! Videogames, séries e filmes já abordaram inúmeras vezes quando os humanos perdem o controle de seus corpos devido a algum tipo de vírus zumbi. Mas embora a maior parte deste cenário trágico seja puramente fantasia, você já deve ter se questionado se tal situação seria mesmo possível na vida real. Mas, afinal, quão perto estamos literalmente de um Apocalipse Zumbi?

Intrigado? Clique na galeria a seguir para saber se os zumbis são reais ou fictícios.

